Культовый британский певец поддержал воссоединившуюся группу «Тату»

Культовый певец Стинг поддержал репостом новость о возвращении группы «Тату»

Группа «Тату» (выступавшая за рубежом под названием t.A.T.u.) получила поддержку культового британского певца Гордона Самнера, известного под псевдонимом Стинг. Артист сделал репост новости о возвращении российского коллектива на сцену в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Новые песни и концерты по всему миру грядут. Готовы к нашему возвращению?» — написали солистки проекта на своих страницах. Запись была опубликована на английском языке.

Заявления о возвращении группы к концертной деятельности репостнул Стинг, который принимал участие в записи некоторых партий для старых композиций коллектива. Например, он участвовал в написании музыки к виниловой пластинке «Тату».

Ранее стало известно, что воссоединившаяся группа «Тату» объявила о выходе новых песен и подготовке к мировому гастрольному туру.