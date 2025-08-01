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18:42, 1 августа 2025Культура

Культовый британский певец поддержал воссоединившуюся группу «Тату»

Культовый певец Стинг поддержал репостом новость о возвращении группы «Тату»
Андрей Шеньшаков

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Группа «Тату» (выступавшая за рубежом под названием t.A.T.u.) получила поддержку культового британского певца Гордона Самнера, известного под псевдонимом Стинг. Артист сделал репост новости о возвращении российского коллектива на сцену в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Новые песни и концерты по всему миру грядут. Готовы к нашему возвращению?» — написали солистки проекта на своих страницах. Запись была опубликована на английском языке.

Заявления о возвращении группы к концертной деятельности репостнул Стинг, который принимал участие в записи некоторых партий для старых композиций коллектива. Например, он участвовал в написании музыки к виниловой пластинке «Тату».

Ранее стало известно, что воссоединившаяся группа «Тату» объявила о выходе новых песен и подготовке к мировому гастрольному туру.

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