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12:13, 1 августа 2025Культура

«Тату» заявила о планах отправиться в мировой тур

Группа «Тату» заявила о подготовке к мировому гастрольному туру
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Воссоединившаяся группа «Тату» объявила о выходе новых песен и подготовке к мировому гастрольному туру. Соответствующий пост появился в аккаунте дуэта в X.

«Мы официально объявляем о новых песнях и концертах по всему миру. Вы готовы к нашему возвращению?» — говорится в посте.

Ранее концерт «Тату» в Ялте потребовали отменить из-за «угрозы традиционным ценностям».

Коллектив был основан в 1999 году и официально существовал до 2011-го. После распада девушки несколько раз собирались ради корпоративов и участия в различных фестивалях. Вершиной карьеры дуэта стало участие в конкурсе «Евровидение» в 2003 году, где группа заняла третье место.

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