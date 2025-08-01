Курильщиков вейпов предупредили о высоком риске заболеть раком легкого

Онколог Нефедов: У курильщиков вейпов и сигарет риск рака в четыре раза выше

У тех, кто одновременно курит вейпы и сигареты, риск заболеть раком легкого в четыре раза выше по сравнению с теми, кто курит только сигареты. Такие данные озвучил врач-онколог, торакальный хирург Андрей Нефедов в беседе с Life.ru.

По словам Нефедова, очень вероятно, что вейпы и сами по себе могут провоцировать онкологические заболевания. Но с уверенностью об этом говорить нельзя, так как электронные сигареты появились сравнительно недавно, а собранных о них данных пока недостаточно для однозначного заключения. «Понадобилось 30 лет непрерывного наблюдения за курящим населением, чтобы прийти к выводу, что сигареты вызывают рак», — отметил врач.

При курении вейпов человек вдыхает аэрозоль, который содержит пропиленгликоль, глицерин, ароматизаторы, формальдегид и другие вредные и потенциально канцерогенные вещества Андрей Нефедов онколог, хирург

Онколог рассказал, что в вейпах содержатся канцерогенные вещества, которые вызывают воспаление и раздражение дыхательных путей. По его мнению, риск особенно высок у курильщиков, которые курят одновременно и вейпы, и сигареты. Он предупредил, что в этом случае вероятность злокачественного поражения легких возрастает в четыре раза. «С учетом культуры потребления никотина, когда используется сразу нескольких девайсов для разных случаев, можно полагать, что количество случаев рака легкого со временем будет только увеличиваться», — заключил онколог.

Ранее хирург Хейни Юссеф заявил, что число новых случаев рака кишечника может быть связано с низким потреблением клетчатки. По его словам, современные люди не съедают даже минимальную норму овощей, фруктов и злаков.