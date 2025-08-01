Минтруд предложил не брать на работу мигрантов без одного навыка

Минтруд предложил не брать на работу мигрантов без знания русского языка. Сообщение пресс-службы ведомства приводит ТАСС.
Согласно подготовленному Минтрудом приказу, новая мера затронет мигрантов, прибывших в России из стран, с которыми установлен визовый режим. Таким образом, под действие документа не подпадают страны, поставляющие в России большинство мигрантов, — Киргизия, Узбекистан и Таджикистан.
Требования, согласно идее ведомства, будут распространяться на те профессии, которые предусматривают взаимодействие с россиянами. В частности, это водители, продавцы и медики, сообщили в пресс-службе министерства.
Ранее в Крыму запретили мигрантам работать в 48 видах деятельности. По словам главы республики Сергея Аксенова, теперь иностранцам разрешено работать на территории полуострова только в сферах строительства и туризма.