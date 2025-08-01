Минтруд предложил не брать на работу мигрантов без одного навыка

Минтруд предложил не брать на работу мигрантов без знания русского языка

Минтруд предложил не брать на работу мигрантов без знания русского языка. Сообщение пресс-службы ведомства приводит ТАСС.

Согласно подготовленному Минтрудом приказу, новая мера затронет мигрантов, прибывших в России из стран, с которыми установлен визовый режим. Таким образом, под действие документа не подпадают страны, поставляющие в России большинство мигрантов, — Киргизия, Узбекистан и Таджикистан.

Требования, согласно идее ведомства, будут распространяться на те профессии, которые предусматривают взаимодействие с россиянами. В частности, это водители, продавцы и медики, сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее в Крыму запретили мигрантам работать в 48 видах деятельности. По словам главы республики Сергея Аксенова, теперь иностранцам разрешено работать на территории полуострова только в сферах строительства и туризма.