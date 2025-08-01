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11:22, 1 августа 2025Россия

В Крыму мигрантам запретили заниматься 48 видами деятельности

В Крыму введен запрет на занятие мигрантами 48 видами деятельности
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Аксёнов Z 82»

В Крыму мигрантам запретили заниматься десятками видов деятельности. Об этом сообщил руководитель республики Сергей Аксенов в Telegram.

Всего новый запрет распространяется на 48 видов деятельности, уточнил глава региона. Теперь иностранцам можно легально работать в Крыму только в сферах туризма и строительства, отметил Аксенов.

«Моя позиция остается неизменной: миграционную политику необходимо ужесточить», — заключил он.

Ранее в Крыму запретили снимать работу систем противовоздушной обороны и последствия прилетов. О возможных санкциях за нарушение предписания не сообщалось.

ЖЗЛ
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