В Крыму запретили снимать работу систем ПВО и последствия атак БПЛА

В Крыму запретили публикацию кадров работы систем ПВО и последствий атак БПЛА

Глава Крыма Сергей Аксенов ввел запрет на публикацию в соцсетях и СМИ кадров работы систем противовоздушной обороны (ПВО) и последствий атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), передает ТАСС.

Речь идет не только о фото- и видеоматериалах, но также географических координатах и иной информации, которая позволит определить места размещения российских систем ПВО, вооружения, техники и пунктов временной дислокации воинских подразделений, последствия теракта или диверсии, места попадания, падения, детонации ракет и БПЛА на территории российского региона.

Как пояснил российский губернатор, запрет ввели для обеспечения общественной безопасности и охраны военных и иных важных объектов.

Ранее аналогичное решение принял губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он запретил снимать работу систем ПВО на фоне атаки беспилотников на регион.