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07:32, 1 августа 2025Ценности

Моника Беллуччи опубликовала обнаженное архивное фото

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Helmut Newton / @monicabellucciofficiel

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи опубликовала откровенные архивные фото. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

60-летняя знаменитость поделилась кадрами, сделанными известным немецким и австралийским фотографом Хельмутом Ньютоном для итальянской версии журнала Vogue. На одном из них она позировала, сидя обнаженной на стуле на фоне горы.

Фото: Helmut Newton / @monicabellucciofficiel

Кроме того, артистка предстала перед камерой в прозрачном платье с заклеенными накрест темной лентой сосками.

Ранее Моника Беллуччи также опубликовала новое откровенное фото со съемки для французской версии журнала Marie Claire и порадовала фанатов.

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