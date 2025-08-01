Моника Беллуччи опубликовала обнаженное архивное фото

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи опубликовала откровенные архивные фото. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

60-летняя знаменитость поделилась кадрами, сделанными известным немецким и австралийским фотографом Хельмутом Ньютоном для итальянской версии журнала Vogue. На одном из них она позировала, сидя обнаженной на стуле на фоне горы.

Фото: Helmut Newton / @monicabellucciofficiel

Кроме того, артистка предстала перед камерой в прозрачном платье с заклеенными накрест темной лентой сосками.

Ранее Моника Беллуччи также опубликовала новое откровенное фото со съемки для французской версии журнала Marie Claire и порадовала фанатов.