Моника Беллуччи порадовала фанатов снимком в прозрачном платье

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи опубликовала новое откровенное фото со съемки для французской версии журнала Marie Claire и порадовала фанатов. Соответствующие пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

60-летняя знаменитость предстала перед камерой в прозрачном красно-фиолетовом платье, сквозь ткань которого просвечивал черный купальник. При этом звезда «Битлджус Битлджус» позировала на фоне моря с распущенными волосами. Ее образ дополнил макияж с акцентом на розовую помаду.

Поклонники оценили моложавую внешность возлюбленной американского кинорежиссера Тима Бертона в комментариях под постом. «Самая красивая женщина на свете», «Великолепная», «Так красиво, слов нет», «Разве Моника не прекрасна», «Женщина невероятной красоты», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Моника Беллуччи в откровенном наряде снялась для французского журнала Madame Figaro.