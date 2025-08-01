Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:52, 1 августа 2025Экономика

Москвичам пообещали грозы и дожди

Синоптик Вильфанд: С 1 августа в Москву придет пасмурная погода
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

С пятницы, 1 августа, в Москву придет пасмурная погода с грозами и дождями. Осадки и затянутое облаками небо пообещал жителям столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«Наступит, хоть и с частыми прояснениями, но облачная погода, пойдут кратковременные дожди. В ночь на субботу пойдет особенно сильный дождь», — рассказал синоптик. Вильфанд добавил, что эти осадки во многих районах будут сопровождаться грозами.

Ночью столбики термометров в Москве и области покажут от плюс 16 до плюс 18 градусов. Днем в пятницу воздух прогреется до плюс 26-28 градусов — температура останется выше климатической нормы на 1 градус.

«В воскресенье и понедельник опять начинает влиять на погоду гребень высокого давления, максимальная температура днем — 28 градусов, ночные температуры тоже высокие — 18-22 градуса», — уточнил метеоролог.

Ранее Вильфанд заявил, что в целом августовская погода в Москве будет в пределах климатической нормы. Разница с привычными показателями будет настолько небольшой, что метеорологи не смогут зафиксировать четкого превышения многолетних значений. Количество осадков также прогнозируется в пределах нормы, рассказал синоптик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна цель ночной атаки по Киевской области

    Россиянина уволили из ресторана за принесенное мусульманам сало

    Россиянку ударили ножом 60 раз и выбросили тело в кусты

    Сына режиссера «Моей прекрасной няни» арестовали за призывы к терроризму

    Кит показал эффектные сальто россиянам

    Представлен эффективный препарат для спасения мозга после инсульта

    Россиянин устроил продавцам шоу и попал под суд

    Древний саркофаг обнаружили в России

    Ким Кардашьян отреагировала на насмешку Энтони Хопкинса над ее бандажом

    В России предупредили о последствиях игры в «дружбонародию»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости