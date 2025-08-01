Москвичам пообещали грозы и дожди

Синоптик Вильфанд: С 1 августа в Москву придет пасмурная погода

С пятницы, 1 августа, в Москву придет пасмурная погода с грозами и дождями. Осадки и затянутое облаками небо пообещал жителям столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«Наступит, хоть и с частыми прояснениями, но облачная погода, пойдут кратковременные дожди. В ночь на субботу пойдет особенно сильный дождь», — рассказал синоптик. Вильфанд добавил, что эти осадки во многих районах будут сопровождаться грозами.

Ночью столбики термометров в Москве и области покажут от плюс 16 до плюс 18 градусов. Днем в пятницу воздух прогреется до плюс 26-28 градусов — температура останется выше климатической нормы на 1 градус.

«В воскресенье и понедельник опять начинает влиять на погоду гребень высокого давления, максимальная температура днем — 28 градусов, ночные температуры тоже высокие — 18-22 градуса», — уточнил метеоролог.

Ранее Вильфанд заявил, что в целом августовская погода в Москве будет в пределах климатической нормы. Разница с привычными показателями будет настолько небольшой, что метеорологи не смогут зафиксировать четкого превышения многолетних значений. Количество осадков также прогнозируется в пределах нормы, рассказал синоптик.

