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09:14, 1 августа 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде в августе

Синоптик Вильфанд: Температура в августе в Москве ожидается в пределах нормы
Виктория Клабукова

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В августе температурный фон в Москве будет держаться в пределах нормы. Своим прогнозом с агентством ТАСС поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Температура, как ожидает синоптик, будет соответствовать климатической норме месяца, даже немного ее обгонит. «В Москве в августе прогнозируется температура около нормы, но на положительном фоне», — заявил он. Разница будет настолько небольшой, что метеорологи не смогут зафиксировать четкого превышения многолетних значений. Норма осадков также прогнозируется в пределах нормы, поделился Вильфанд.

Первые дни августа отметятся действием атлантического циклона, который принесет с собой в столицу пониженное давление, облачность, дожди и грозы. Осадки начнутся с пятницы, 1-го числа, и если прежде они были локальными, то в начале августа дожди будут лить на большей части территории Московского региона. Дожди будут идти как днем, так и ночью. К выходным, 2-3 августа, столбики термометров опустятся до 23-25 градусов, что тем не менее превышает климатическую норму примерно на 1-1,5 градуса.

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