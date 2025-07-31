Москвичам пообещали скорые дожди

Синоптик Позднякова: С 1 августа дожди ожидаются в большей части Москвы

На Москву надвигаются дожди. Когда столичным жителям ждать осадков, изданию RT рассказала специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В оставшуюся часть недели погода в Москве будет формироваться под действием атлантического циклона, пояснила синоптик. Он принесет в мегаполис пониженное давление, облачность и осадки. Если прежде дожди были локальными, с пятницы, 1 августа, они будут лить на большей части территории Московского региона. Кроме того, как добавила Позднякова, дожди будут идти как днем, так и ночью.

На фоне дождливой погоды температура в Москве немного опустится. 1-го числа прогнозируется около плюс 27-29 градусов, а на выходных, 2-3 августа, показатель составит уже 23-25 градусов. Ночи, правда, останутся довольно теплыми: воздух не остынет ниже плюс 17-19 градусов в Москве и 14-19 градусов тепла по области. «То есть пока средняя суточная температура воздуха остается выше климатической нормы примерно на 1-1,5 градуса», — заключила Позднякова.

Главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус также предупреждал москвичей о грозах. Они прогремят в пятницу, 1 августа.