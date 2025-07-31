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10:14, 31 июля 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни

Синоптик Леус: В Москве ожидается жара и грозы
Полина Луханина

Фото: Кузьмиченок Василий / АГН «Москва»

В столице в ближайшие дни ожидается высокая температура и грозы. Таким прогнозом поделился главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

В четверг, 31 июля, господствовавший над столицей антициклон будет медленно смещаться к востоку и разрушаться. Облаков в небе над регионом станет больше и во второй половине дня местами продут кратковременные дожди, прогремят грозы.

Температура воздуха при этом высокая — плюс 28-30 градусов Цельсия, по области плюс 26-31 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 744 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

В пятницу, 1 августа, днем кратковременные дожди, грозы, ночью плюс 18-20 градусов, днем плюс 26-28 градусов.

Ранее синоптик Михаил Леус пообещал жителям Москвы субтропическую погоду. С 3 августа, после кратковременного снижения температуры, снова потеплеет до плюс 29 градусов, также ожидаются грозы и дожди.

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