Москвичей призвали привыкать к новому климату

Синоптик Позднякова: Москвичам нужно привыкать к новому климату

Москвичам нужно привыкать к новому климату, характерному для субтропиков. Об этом агентству «Москва» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, изменения погоды в Москве, согласно Климатической доктрине России 2023 года, являются устойчивым трендом. Жара выше плюс 30 градусов и мощные ливни становятся частью нового климата. Например, за первые три недели июля 2025 года в некоторых районах города выпало 219 процентов месячной нормы осадков, отметила синоптик. Позднякова уточнила, что перепады температур и осадки характерны для субтропиков, и призвала москвичей привыкать к новой погодной реальности.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал, что с пятницы, 1 августа, в Москву придет пасмурная погода с грозами и дождями. Температура днем будет подниматься до плюс 28 градусов.