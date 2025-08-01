Москвичи похвастались выращенными у подъезда огурцами

Жители севера Москвы вырастили огурцы у дома

Жители многоквартирного дома на Коровинском шоссе на севере столицы похвастались выращенными у подъезда огурцами. Видео опубликовал Telegram-канал «Москва М125».

На кадрах женщина спускается к подъезду, у которого растут подсолнухи, огурцы, а также садовые цветы. По словам жительницы дома, урожай пока составляет всего несколько огурцов. Также на участке растут помидоры, которые «может быть, оживут», поделилась она.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что дачники могут собирать урожай соседей в случае, если деревья и кусты последних выходят за пределы их участков. Он объяснил, что право собственности соседа распространяется на дерево, но не на плоды, которые оказались за пределами участка.