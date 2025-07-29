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12:52, 29 июля 2025Экономика

Дачникам разрешили собирать урожай соседей при одном условии

Депутат Чаплин: Дачники могут собирать урожай соседей с выходящих за забор веток
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Дачники могут собирать урожай соседей в случае, если деревья и кусты последних выходят за пределы их участков. О разрешении делать это на законных основаниях рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в разговоре с News.ru.

По словам парламентария, право собственности в соответствии с законом распространяется лишь на само растение, но не на плоды, которые оказались за пределами участка. «Это означает, что если ветки с фруктами нависают над соседской территорией или общественной землей, любой человек вправе собирать эти плоды», — объяснил он.

Кроме того, деревья, растущие на муниципальных землях либо территориях общего пользования СНТ, даже если их посадил конкретный дачник, юридически не являются его частной собственностью. В подобных случаях собирать урожай с них могут даже случайные прохожие.

Между тем Чаплин напомнил, что ломать ветки или выкапывать корни растений соседи по участку не вправе. Однако, если дерево доставляет соседям неудобства — к примеру, затеняет участок — владелец может потребовать через суд обрезать или даже удалить растение, особенно если оно посажено с нарушением установленных норм, добавил эксперт.

Ранее депутат Госдумы Александр Якубовский предупредил россиян, что с 1 сентября за заброшенную дачу можно будет получить штраф до 50 тысяч рублей.

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