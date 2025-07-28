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19:17, 28 июля 2025Экономика

Владельцев дач предупредили о штрафах до 50 тысяч рублей

Депутат Якубовский: За заброшенные дачи россиянам грозит штраф до 50 тыс. рублей
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

За заброшенные загородные участки с 1 сентября 2025 года россиянам грозит штраф до 50 тысяч рублей. О наказании владельцев дач предупредил депутат Госдумы Александр Якубовский, пишет RT.

Парламентарий пояснил, что признание территории заброшенной будет проходить в несколько этапов — сначала владелец получит предупреждение. Если через шесть месяцев ситуация не изменится, то собственнику назначат штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей.

Помимо этого, Росреестр может направить информацию в уполномоченный орган, имеющий право изъять участок через суд. Однако лишить дачи могут лишь при условии, что ее так и не привели в порядок. «Земля после этого выставляется на публичные торги. Бывший собственник может участвовать в них на общих основаниях, но никаких привилегий уже не имеет», — рассказал Якубовский.

Ранее дачников предупредили о штрафах во время строительства на участке. Так, наказание положено за сброс строительных отходов в водоемы и мытье транспорта, за вредные выбросы в атмосферу, а также складирование мусора на участке.

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