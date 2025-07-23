Дачников предупредили о штрафах при строительстве на участке

Юрист Скрябина: За складирование мусора на даче грозит штраф от 2 до 3 тысяч

Нарушения при проведении строительных работ на дачном участке наказываются штрафом. Об этом агентству РИА Новости напомнила юрист «Легес Бюро» Наталия Скрябина.

Российское законодательство предполагает наказание за нанесение ущерба экологии во время строительных работ на даче. За сброс строительных отходов в водоем и мытье транспорта можно получить штраф суммой до 2 тысяч рублей. Также оштрафовать могут за выброс вредных веществ в атмосферу, к примеру свинца или оксида серы. За такое нарушение с физических лиц взыщут до 2,5 тысячи рублей, а с предпринимателей — до 50 тысяч.

Штраф предусмотрен также за складирование мусора на садовом участке. Его размер варьируется от 2 до 3 тысяч рублей. Наказуемо в том числе загрязнение земли пестицидами, агрохимикатами и другими опасными веществами. Подобное нарушение чревато штрафом в размере от 3 до 5 тысяч рублей, отмечает юрист.

Кроме того, штраф можно схватить и за наем мигрантов. Если строитель приехал из-за рубежа и не имеет либо разрешения на работу, нанимателя могут оштрафовать на 5 тысяч рублей. В ту же сумму обойдется и отсутствие у рабочего патента, либо если строительство проводится не в том регионе, на который распространяется его действие. Удостовериться в наличии патента и разрешения на работу можно на сайте Главного управления по вопросам миграции МВД.

Порча общего имущества, например, дороги в населенном пункте из-за проезда тяжелой техники влечет штраф размером от 300 до 500 рублей. В особых случаях сумма может увеличиться до 120 тысяч рублей с привлечением виновника к уголовной ответственности, предупреждает Скрябина.

Ранее дачников предупредили о штрафах за борщевик на участке. В случае, если владелец земли не предотвратит появление инвазивных растений в пределах своего участка, ему грозит до 50 тысяч рублей штрафа.