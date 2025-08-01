В Москву придет похолодание

Синоптик Вильфанд: Похолодание в Москве начнется с 5 августа

К Москве подступает волна похолодания. Когда ее ждать, «Интерфаксу» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Кратковременные дожди, начавшиеся в пятницу, 1 августа, продолжатся и в выходные. В ночь на субботу, 2 августа, синоптик обещает ливень с грозой и ветром силой до 15 метров в секунду. В течение дня дожди немного поутихнут, а столбики термометров будут держаться на отметке в 23-25 градусов. В воскресенье, 3 августа, осадков не прогнозируется. Облачность сохранится. Аналогичная погода ожидается и в понедельник, температура составит около плюс 26-28 градусов.

Холодать в столице начнет со вторника, 5 августа. Тогда воздух остынет до 23-24 градусов тепла, предупреждает метеоролог. А к четвергу температура опустится еще на пару градусов.

Несмотря на некоторое похолодание погода в Москве будет соответствовать норме, уверяет Вильфанд. Более того температура в августе может немного превысить многолетние значения. Норма осадков также прогнозируется в пределах нормы