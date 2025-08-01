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20:13, 1 августа 2025Из жизни

Мужчина попал в аварию в горах и 11 часов полз в темноте со сломанными ногами

Американец попал в аварию в горах, сломал ноги и 11 часов полз в темноте
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: KSL News Utah / YouTube

В США мужчина 11 часов полз к спасению после того, как попал в аварию. Об этом сообщает People.

Джейкоб Шмитт катался на вездеходе в горах Юинта, штат Юта, вместе со своим лабрадором Бадди, когда внезапно потерял управление. Вездеход перевернулся около 20 раз. Шмитт получил серьезные травмы, а пес успел выпрыгнуть из вездехода. Мужчина смог самостоятельно наложить себе шины из обломков вездехода и скотча, после чего начал путь вниз — к спасению.

Со сломанными ногами и ребрами, в темноте он преодолел около трех километров до места, где оставил свой внедорожник. Это заняло у него 11 часов. «Я мог либо умереть там, либо продолжать двигаться», — рассказал Шмитт. Ему приходилось попеременно передвигаться по пересеченной местности ползком и подтягиваясь на руках. Временами он останавливался у ручья, где вместе с собакой пил воду, чтобы восстановить силы. «Без Бадди я бы не справился, — признался Шмитт. — Его светодиодный ошейник был единственным источником света в кромешной тьме». Пес не получил ни царапины и все время сопровождал хозяина.

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