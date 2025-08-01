Волонтер Берлинская: Российские войска могут выйти к Киеву этой зимой

Российские войска могут выйти к Киеву зимой этого года. Такое развитие событий допустила глава центра поддержки аэроразведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Мария Берлинская в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что это возможно из-за потерь, которые несет Киев. По словам волонтера, ежегодно Украина теряет до 159 тысяч человек, в то время как численность Российской армии лишь растет.

Кроме того, Берлинская обратила внимание на поведение депутатов Верховной Рады при голосовании за законы об антикоррупционных органах, первый из которых лишил Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) полномочий, а второй — вернул их. Она подчеркнула, что украинские власти не умеют признавать свои ошибки, из-за чего «переобуваются в воздухе». При этом волонтер отметила, что без изменений в армии оборона ВСУ может быть прорвана, а российские войска могут оказаться под Киевом.

«Пока мы считаем, сколько депутатов меняют позицию за неделю. Пора считать, сколько депутатов останутся в Киеве, когда враг будет снова стоять под столицей. Если мы ничего не изменим, это вполне может произойти уже этой зимой», — сказала она.

Ранее стало известно, что российские войска взяли под контроль Часов Яр в Донецкой народной республике. Об этом 31 июля заявило Минобороны РФ.