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03:29, 1 августа 2025Интернет и СМИ

На Западе назвали большую проблему для ВСУ

TWZ: Новые «Герани-3» с реактивными двигателями стали большой проблемой для ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Новые российские ударные дроны-камикадзе «Герань-3» с реактивными двигателями стали большой проблемой для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет издание The War Zone (TWZ).

Реактивные «Герани» из-за высокой скорости полета ложно распознаются как крылатые ракеты, и для их перехвата применяются дорогостоящие и дефицитные зенитные ракеты. В частности, цена ракеты средней дальности AIM-120 для комплекса NASAMS может достигать миллиона долларов, а боеприпасы к Patriot PAC-3 — до четырех миллионов.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» ответил на вопрос, почему в зоне спецоперации (СВО) массово не применяются «Герани-3». Первая причина того, что новые дроны не принимают участие в массированных налетах на военные объекты на Украине, может заключаться в том, что в настоящее время идет их накопление для некой крупной операции. Вторая версия — отсутствие массовой сборки, поскольку большой потребности в реактивных «Геранях» пока нет, а по своим возможностям «Герань-3» ближе к крылатым ракетам, чем дешевым дронам-камикадзе.

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