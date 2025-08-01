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15:22, 1 августа 2025Силовые структуры

Начальник российской колонии и его заместитель погорели на картофеле

СК: В Краснокамске задержаны начальник и заместитель КП-39 за хищение ₽580 тыс.
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Краснокамске следователи задержали начальника и заместителя колонии-поселения (КП) №39 ГУФСИН России по Пермскому краю по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Задержанным готовятся предъявить обвинение, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, в сентябре 2024 года был заключен госконтракт с предпринимателем по перевозке картофеля из колонии по учреждениям ФСИН, при этом были отклонены заявки других участников аукциона, предложивших меньшую сумму за свои услуги.

Начальник колонии и его заместитель развезли картофель своими усилиями, а предпринимателю перечислили 580 тысяч рублей якобы за его услуги.

Преступление выявили оперативники управления собственной безопасности ГУФСИН России по Пермскому краю.

Следователи провели обыски в колонии и по месту проживания подозреваемых, идет допрос свидетелей.

Ранее сообщалось о задержании в Оренбурге начальника исправительной колонии № 1 Нуржигита Бикбау по делу о превышении должностных полномочий.

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