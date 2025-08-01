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23:52, 1 августа 2025Интернет и СМИ

НАТО разработает новый механизм поставок оружия Украине

Reuters: НАТО разработает новый механизм поставок оружия Киеву на $10 млрд
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

США и другие страны — члены НАТО занялись разработкой нового механизма военных поставок Украине, который подразумевает закупки американских вооружений их списка приоритетных потребностей республики. Предполагается, что с таким подходом альянс предоставит Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружие на сумму 10 миллиардов долларов, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Согласно этому механизму, Киеву нужно определить приоритетность вооружений, которые будет получать партиями по 500 миллионов долларов, после чего НАТО будет решать, кто выделит на них деньги. Такой подход позволит странам Европы быстрее закупать оружие у США в обход долгих бюрократических процедур.

По данным агентства, в настоящее время обсуждается минимум одна партия вооружений для Украины в рамках нового механизма.

Ранее стало известно, что Польша готовится передать Киеву 48-й и 49-й пакеты военной помощи до конца текущего года. Стоимость и виды поставляемых вооружений не раскрываются.

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