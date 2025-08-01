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00:29, 1 августа 2025Из жизни

Найдено гнездо радиоактивных ос

В США на бывшем заводе ядерных бомб нашли гнездо радиоактивных ос
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Jeroen Mikkers / Shutterstock / Fotodom

В штате Южная Каролина, США, рабочие уничтожили гнездо радиоактивных ос. Об этом сообщает Associated Press.

Гнездо нашли на столбе рядом с резервуарами, где хранятся жидкие ядерные отходы. Они остались от бывшего завода «Саванна-Ривер», где производили ядерные бомбы. По официальным данным, уровень радиации в гнезде в десять раз превышал допустимую норму.

Рабочие опрыскали гнездо средством для уничтожения насекомых и утилизировали его как радиоактивные отходы. Министерство энергетики США заявило, что этот инцидент не представляет опасности. В департаменте объяснили, что осы не могли улететь далеко от гнезда. Утечки не обнаружено.

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Указанное предприятие было построено в 1950-х годах. В холодную войну на нем производили плутониевые сердечники, необходимые для изготовления ядерных бомб. Сейчас комплекс превратили в ядерный могильник.

Ранее сообщалось, что немецкие и австрийские ученые предложили новое объяснение необычно высокой радиоактивности кабанов, которые встречаются в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Они нашли в их мясе изотоп цезия, период полураспада которого составляет 2,3 миллиона лет.

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