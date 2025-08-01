Назван лучший зоопарк России

Ura.ru: Новый зоопарк в Перми признали лучшим в России

Руководители национальных парков и других природоохранных организаций России назвали лучший зоопарк страны. Об этом сообщает Ura.ru.

Специалисты посетили новый зоопарк в Перми и признали его образцовым. Так, директор Сочинского аквариума Сергей Зрайчиков отметил уникальную систему водоочистки для всех бассейнов в парке. «Вся система спроектирована с учетом экологичности и приближена к природным условиям. Вода здесь будет использоваться практически без слива в канализацию. Таких систем в российских зоопарках не встречается», — прокомментировал он.

Кроме того, директор Ленинградского зоологического парка Юрий Журавлев оценил условия работы и жизни для сотрудников. По его словам, помещения для них правильно организованы и созданы в достаточном количестве. С мнением коллеги согласился директор Казанского зооботсада Сергей Павлов. «Больше всего мне понравилась хозяйственная зона, гаражи, кормокухня. Это сердце зоопарка, без которого он существовать не может. Помещений много, и технологии отличные, современные — они облегчают работу сотрудников», — подчеркнул он.

Руководитель Екатеринбургского зоопарка Светлана Прилепина, в свою очередь, удивилась обилию кустарников и деревьев. «Меня еще поразило, что вы смогли перенести с территории старого зоопарка гортензию. Южане могут этого не понять — на юге цветет каждая палка. А мы на Урале за каждый цветок, за каждый куст бьемся», — пояснила она.

Ранее эксперты сервиса путешествий «Туту» назвали лучшие арбузные регионы России.