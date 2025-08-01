Названо главное достижение Российской армии за все время СВО

Военблогер Подоляка: Численный перевес на фронте — главная заслуга ВС РФ на СВО

Сохранение численного превосходства Российской армией над Вооруженными силами Украины (ВСУ) является главным достижением за все время проведения спецоперации (СВО). Такое мнение высказал военный блогер Юрий Подоляка в Telegram.

Основываясь на опубликованных на Украине неофициальных данных о потерях ВСУ, он определил «чистую убыль» украинской армии в 500 человек в сутки. В то же время в Российской армии число новых бойцов превышает число выбывших, заявил блогер.

Важным фактором, влияющим на численность ВСУ, Подоляка назвал недоверие украинцев к армии, что выражается в большом числе побегов из подразделений. «Если бы этого не было, ВСУ имели бы на сегодня еще плюс минимум 180-200 тысяч человек личного состава», — отмечает он.

Ранее в США заявили, что потеря Часова Яра в Донецкой народной республике обернется большими проблемами для ВСУ. Аналитик Марк Слебода заявил, что переход города под российский контроль значительно осложнит украинскую военную логистику. Со своей стороны, Киев потерю Часова Яра не признал, назвав его занятие Российской армией дезинформацией.