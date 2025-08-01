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06:34, 1 августа 2025Бывший СССР

ВСУ предупредили о «больших проблемах» из-за взятия РФ Часова Яра

Аналитик Слебода: Освобождение Часова Яра РФ обернется большой проблемой для ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Освобождение российскими войсками Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР) обернется большой проблемой для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал американский геополитический аналитик Марк Слебода на YouTube.

Он отметил, что Киев посылал в населенный пункт «огромное количество» военных, пытаясь удержаться изо всех сил. «С захватом этого города закончилась история большого узла украинской инфраструктуры в центральном Донбассе», — указал эксперт.

По словам аналитика, Часов Яр являлся важным объектом в первую очередь по причине своего расположения. Теперь украинская линия обороны находится в крайне невыгодном положении, считает Слебода.

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«Город расположен на вершине холмистой местности, с которой одинаково хорошо просматривается как восток, так и запад, в том числе новые линии обороны киевского режима», — подчеркнул эксперт. Он констатировал, что теперь у России появилась отличная высота, которая крайне выгодна как для артиллерии, так и для разведки на константиновском и славянско-краматорском направлении.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что командование ВСУ пытается скрыть от украинцев ситуацию в Часовом Яре и с помощью подконтрольных ЦИПсО (центр информационно-психологических операций) ресурсов распространяет сведения о том, что Киев якобы контролирует часть населенного пункта.

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