«Тысячи человек личного состава». Российские войска уничтожили в Часовом Яре самую крупную группировку ВСУ за всю историю СВО

ВС РФ уничтожили в Часовом Яре самую крупную группировку ВСУ за всю СВО

Российские войска во время боев в Часовом Яре уничтожили крупнейшую группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) за всю историю проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

«В битве за Часов Яр уничтожена, пожалуй, самая крупная группировка за всю историю спецоперации. Это в буквальном смысле тысячи человек личного состава противника», — рассказал собеседник агентства.

В силовых структурах также сообщали, что большая часть населения города была эвакуирована. Люди долгое время оставались в подвалах, дожидаясь российских военнослужащих.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Часов Яр называли ключом к Донбассу

Минобороны России утром 31 июля отчиталось о взятии под контроль города Часов Яр. «В результате наступательных действий "Южной" группировки войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр Донецкой народной республики», — сообщили в военном ведомстве.

Бои за Часов Яр начались еще весной 2024 года. Его наряду с Покровском и Торецком называли ключом к Донбассу. В мае военный блогер Юрий Подоляка заявлял, что взятие под контроль Часова Яра позволит усилить давление Вооруженных сил (ВС) России на Константиновку.

Эксперты высказывались о последствиях взятия Часова Яра для ВСУ

Значимость взятия Часова Яра также отмечали эксперты, опрошенные The New York Times. Так, бывший полковник украинской армии, военный эксперт Сергей Грабский заявлял, что «Часов Яр — это ключ, который откроет ворота для изнурительных и длительных сражений».

Фото: Stringer / Reuters

После потери Артемовска украинские войска использовали этот населенный пункт для ведения огня по ВС России на всех близлежащих равнинах. ВСУ также использовали город как плацдарм для контрнаступления на данном направлении, сообщало издание.

Обозреватель хорватского издания Advance Антун Роша отмечал, что ВСУ неизбежно придется сдать Часов Яр с тяжелыми последствиями. По его мнению, предыдущий опыт боев в Донбассе показал, что Киев рано или поздно отдаст любую укрепленную позицию, какие бы ресурсы он ни задействовал для обороны.