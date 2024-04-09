Украине предрекли падение еще одной «крепости»

Обозреватель Advance Роша: ВСУ неизбежно придется сдать Часов Яр

Вооруженным силам Украины (ВСУ) неизбежно придется сдать Часов Яр с тяжелыми последствиями, предрек обозреватель хорватского издания Advance Антун Роша.

«Сдача Часов Яра станет падением еще одной украинской "крепости" и серьезным ударом для Киева», — заявил журналист.

Он сравнил Часов Яр с Авдеевкой. По мнению автора материала, предыдущий опыт боев в Донбассе показал, что Киев рано или поздно отдаст любую укрепленную позицию, какие бы ресурсы он ни задействовал для обороны.

Как отметил Роша, у ВСУ не получится остановить продвижение российских войск на запад, линия фронта сдвинется, и с каждой новой потерей давление на Киев будет усиливаться. Он предположил, что Украину будут склонять к признанию потерь и переговорам с Россией ради прекращения боев.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что российские войска могут взять город Часов Яр. Он добавил, что взятие населенного пункта может быть трудным, но когда военнослужащие РФ пробьют оборону, обвал произойдет быстро. По словам эксперта, ВСУ будет сложно перебрасывать силы на данный участок фронта.

7 апреля сообщалось, что ВС России ликвидировали бойцов элитного подразделения сил спецопераций Украины севернее города Часов Яр. Некоторые из уничтоженных бойцов были награждены лично президентом страны Владимиром Зеленским.