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15:54, 1 августа 2025Экономика

Названы основные покупатели российского безалкогольного пива

Российский экспорт безалкогольного пива вырос в январе-июне на 34 %
Дмитрий Воронин

Фото: Unsplash

Экспорт российского безалкогольного пива вырос в январе-июне год к году на 34 процента в натуральном выражении и на 41 процент — в стоимостном. Об этом со ссылкой на оценки экспертов сообщает федеральный центр «Агроэкспорт».

В числе основных покупателей этого вида продукции из РФ там назвали Белоруссию, Иран и Казахстан. Отмечается, что общий объем поставок безалкогольного пива за рубеж превысил за шесть месяцев пять тысяч тонн.

По данным международной исследовательской компании IWSR, которые приводятся в публикации, в 2024 году продажи безалкогольного пива в мире выросли на 9 процентов, в то время как общий объем реализации алкоголя снизился на 1 процент.

Ранее стало известно, что Россия в первом полугодии увеличила экспорт водки в денежном выражении сразу на 39 процентов, примерно до 25 миллионов долларов. Отгрузки также росли значительными темпами, поднявшись на 21 процент, с 13 до 16 тысяч тонн.

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