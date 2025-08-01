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09:06, 1 августа 2025Экономика

Жители российского города обнаружили в пруду неизвестную жидкость

Жители Новосибирска жалуются на сброс химических стоков в пруд
Виктория Клабукова

Жители Новосибирска жалуются на сброс стоков химического происхождения в один из городских прудов. Кадрами с места происшествия делится Telegram-канал Mash.

Неизвестную жидкость новосибирцы обнаружили в котловане в Юго-Западном жилмассиве. Жижа белым налетом растянулась по пруду, у берегов и вокруг трубы, через которую может стекать реку Тулу, приток Оби. «Больше всего жаль обитателей озера: уток, чаек и рыб, которые вынуждены находиться в этой химозе и пить ее», — подчеркивают горожане. Кроме того, здесь часто купаются люди.

Откуда именно стекают отходы, новосибирцы точно не знают. В котловане расположены две трубы, одна из них — у детского сада, но именно к ней у горожан подозрений меньше всего. Активисты призывают взять пробы местной воды на анализ, выявить источник загрязнения и наказать виновников. Это не первый подобный сброс химотходов в пруд, непонятную жидкость наблюдали в котловане также и в марте.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об увеличении штрафов за загрязнение водоемов. Выплаты могут вырасти вдвое. На данный момент минимальный штраф для физических лиц варьируется от 500 рублей до 1000, максимальный достигает 1,5-2000 рублей.

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