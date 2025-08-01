Обнаружены останки уникального древнего гиганта

Cretaceous Research: В формации Уинкуль нашли новый вид динозавра

Аргентинские палеонтологи обнаружили и описали новый вид динозавра — Cienciargentina sanchezi, принадлежавший к редкому семейству реббахизавридов. Находка сделана в формации Уинкуль (провинция Неукен, Патагония) и относится к верхнему меловому периоду (около 90 миллионов лет назад). Результаты исследования опубликованы в журнале Cretaceous Research.

Новый вид отличается рядом уникальных анатомических особенностей: у его представителей отсутствуют выступы на шейных позвонках (эпипофизы), позвонки в спине имеют необычную вогнуто-выпуклую форму, а хвост удлинен — длина задних позвонков в пять раз превышает их высоту. Также ученые отметили особую структуру костных ламелл и сильно приподнятую головку бедренной кости. Все эти особенности делают Cienciargentina sanchezi одним из самых необычных представителей семейства.

Реббахизавриды — это группа динозавров, близких к диплодокам. Начиная с середины мелового периода (туронского века) диплодокоиды постепенно вымирали, и на планете остались в основном макронарии, прежде всего, титанозавры. В этом смысле Cienciargentina sanchezi — один из последних диплодокоидов, найденных на Земле.

Авторы считают, что эта находка подтверждает идею о крупной смене животных в середине мелового периода — так называемом «фаунальном переломе». В аргентинской формации Уинкуль это особенно хорошо видно: одновременно меняются разные группы динозавров, включая зауроподов и тероподов.

Ранее ученые представили новый вид динозавра — наиболее сохранившийся скелет небольшого травоядного, жившего около 150 миллионов лет назад.