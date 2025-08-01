Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:07, 1 августа 2025Наука и техника

Обнаружены останки уникального древнего гиганта

Cretaceous Research: В формации Уинкуль нашли новый вид динозавра
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Anton Chalakov / Shutterstock / Fotodom

Аргентинские палеонтологи обнаружили и описали новый вид динозавра — Cienciargentina sanchezi, принадлежавший к редкому семейству реббахизавридов. Находка сделана в формации Уинкуль (провинция Неукен, Патагония) и относится к верхнему меловому периоду (около 90 миллионов лет назад). Результаты исследования опубликованы в журнале Cretaceous Research.

Новый вид отличается рядом уникальных анатомических особенностей: у его представителей отсутствуют выступы на шейных позвонках (эпипофизы), позвонки в спине имеют необычную вогнуто-выпуклую форму, а хвост удлинен — длина задних позвонков в пять раз превышает их высоту. Также ученые отметили особую структуру костных ламелл и сильно приподнятую головку бедренной кости. Все эти особенности делают Cienciargentina sanchezi одним из самых необычных представителей семейства.

Реббахизавриды — это группа динозавров, близких к диплодокам. Начиная с середины мелового периода (туронского века) диплодокоиды постепенно вымирали, и на планете остались в основном макронарии, прежде всего, титанозавры. В этом смысле Cienciargentina sanchezi — один из последних диплодокоидов, найденных на Земле.

Авторы считают, что эта находка подтверждает идею о крупной смене животных в середине мелового периода — так называемом «фаунальном переломе». В аргентинской формации Уинкуль это особенно хорошо видно: одновременно меняются разные группы динозавров, включая зауроподов и тероподов.

Ранее ученые представили новый вид динозавра — наиболее сохранившийся скелет небольшого травоядного, жившего около 150 миллионов лет назад.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров оценил переговоры России и США по Украине

    Москвичей призвали привыкать к новому климату

    Пьяный пассажир угнал гольф-кар, разбил стекло в аэропорту и попал на видео

    В Тюмени заметили группу ряженых Якубовичей на роликах

    Археологи нашли в российском городе зуб мамонта

    В МИД России рассказали о шаге Киева навстречу договоренностям

    В Подмосковье мужчина сделал томографию сердца в клинике и не выжил

    В Москву придет похолодание

    Страна НАТО обвинила Белоруссию в нарушении границы

    Врач раскрыл правду о пластике исполнительницы хита «Матушка-земля»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости