Обвиненный в госизмене депутат предложил себя на пост посла Украины в США

Депутат Рады Дубинский предложил свою кандидатуру на пост посла Украины в США

Обвиненный в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский обратился к американскому госсекретарю Марко Рубио с просьбой рассмотреть его кандидатуру на должность посла Украины в США. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его мнению, в нынешних условиях Украина нуждается «не в декоративных дипломатах, а в независимых голосах правды». Депутат сообщил, что направил официальное письмо в необходимые инстанции.

Ранее Дубинский заявил, что президент США Дональд Трамп сократил срок, который он дал России для урегулирования конфликта на Украине, чтобы побыстрее отказаться от помощи Киеву. Он назвал критической ситуацию на поле боя, пояснив, что американский лидер хочет «побыстрее умыть руки», поскольку в случае обвала фронта ему придется принимать меры для его удержания.