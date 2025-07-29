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01:07, 29 июля 2025Бывший СССР

На Украине нашли неожиданное объяснение новому ультиматуму Трампа в адрес России

Дубинский: Трамп изменил срок ультиматума РФ, чтобы приблизить поражение Киева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп сократил срок, который он дал России для урегулирования конфликта на Украине, чтобы побыстрее отказаться от помощи Киеву. Об этом заявил находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский на своем YouTube-канале.

Он назвал критической ситуацию на поле боя, пояснив, что американский лидер хочет «побыстрее умыть руки», поскольку в случае обвала фронта ему придется принимать меры для его удержания. По мнению Дубинского, тогда у Трампа не останется иного выбора, кроме как оказать давление на Киев.

Он подчеркнул, что сейчас президенту США пора начать предпринимать более жесткие действия против властей Украины.

14 июля Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Затем он сократил срок ультиматума до 10-12 дней, заявив, что «разочарован в российском лидере Владимире Путине».

Президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил новый ультиматум американского коллеги, поблагодарив его за «сосредоточенность на прекращении этой ужасной войны».

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