ООН не прокомментировала заявление Трампа о подводных лодках

ТАСС: ООН пока не комментирует заявление Трампа о размещении атомных подлодок

Организация Объединенных Наций пока не комментирует заявление президента США Дональда Трампа о размещении атомных подводных лодок «в надлежащих районах». Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на представителя ООН.

«На данный момент у нас нет комментария», — ответили в ООН на соответствующий вопрос.

1 августа глава Соединенных Штатов отдал приказ передислоцировать атомные подводные лодки. Он объяснил это крайне провокационными заявлениями зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Трамп также добавил, что слова очень важны и часто могут привести к непредвиденным последствиям, поэтому он надеется, что это не будет одним из таких случаев.