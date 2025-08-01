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21:48, 1 августа 2025Мир

ООН не прокомментировала заявление Трампа о подводных лодках

ТАСС: ООН пока не комментирует заявление Трампа о размещении атомных подлодок
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Colin Murty / Reuters

Организация Объединенных Наций пока не комментирует заявление президента США Дональда Трампа о размещении атомных подводных лодок «в надлежащих районах». Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на представителя ООН.

«На данный момент у нас нет комментария», — ответили в ООН на соответствующий вопрос.

1 августа глава Соединенных Штатов отдал приказ передислоцировать атомные подводные лодки. Он объяснил это крайне провокационными заявлениями зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Трамп также добавил, что слова очень важны и часто могут привести к непредвиденным последствиям, поэтому он надеется, что это не будет одним из таких случаев.

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