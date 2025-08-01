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06:38, 1 августа 2025Из жизни

Останки голого мужчины нашли посреди «моря секс-игрушек»

Никита Савин
Никита Савин
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Issei Kato / Reuters

В Гонконге охранник жилого дома обнаружил останки голого мужчины посреди «моря секс-игрушек». Об этом сообщает гонконгское издание The Standard.

В среду, 30 июля, охранник дома в районе Джордан обратил внимание, что дверь в одну из квартир приоткрыта, и оттуда исходит неприятный запах. Прибывшие по вызову сотрудники полиции обнаружили в комнате кровать с останками 49-летнего мужчины по фамилии Чоу.

На Чоу не было одежды. Вокруг носа гонконгца полицейские заметили кровь. Следователи изъяли с места происшествия множество улик, значительную которых составляли секс-игрушки и тюбики с лубрикантами. Предметов, предназначенных для любовных утех, было так много, что под них пришлось выделить отдельную большую коробку.

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В данный момент расследование продолжается. Судмедэксперты не обнаружили на теле Чоу серьезных повреждений.

Ранее сообщалось, что блогер из Канады нашел заброшенный дом с секс-игрушками внутри. Помимо прочего, мужчина нашел в здании надувную куклу.

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