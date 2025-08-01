Псковский губернатор Ведерников вручил паспорт РФ 98-летнему ветерану из Латвии

Губернатор Псковской Михаил Ведерников вручил паспорт Российской Федерации 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны Василию Маскаленову, который вынужденно покинул Латвию, где провел почти всю жизнь. Об этом глава региона сообщил в Telegram.

В июле Ведерников рассказывал, что у Маскаленова, отслужившего 30 лет на флоте, заканчивался вид на жительство, когда власти Латвии признали его опасным для общества и потребовали от него заполнить «анкету лояльности» с вопросами о принадлежности Крыма и поддержке действий России. Однако ветеран отказался и уничтожил документ.

Российский паспорт Маскаленову вручили в торжественной обстановке. Кроме того, Ведерников по поручению президента России Владимира Путина передал ему медаль «80 лет Великой Победы».

Ранее гражданство России получил американец Дэниэл Мартиндейл, который течение двух лет передавал российским военным координаты военных объектов Вооруженных сил Украины из их тыла. Мужчину вывезли с подконтрольной Киеву территории в октябре 2024 года.