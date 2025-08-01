Пастор и его жена стали продавать криптовалюту прихожанам «по велению Господа»

В США пастора и его жену арестовали из-за мошенничества с криптовалютой

В США пастора и его жену арестовали из-за мошенничества с криптовалютой, в результате которого инвесторы потеряли миллионы долларов. Об этом сообщает The Independent.

По данным прокуратуры, Элихио «Эли» и Кейтлин Регаладо получили от инвесторов 3,4 миллиона долларов (около 300 миллионов рублей), обещая прибыль от созданной ими же криптовалюты INDXCoin. При этом большую часть средств предоставили прихожане церкви, где Регаладо был пастором. Однако пара потратила почти все деньги на личные нужды, включая ремонт дома, авиабилеты и роскошные покупки.

Пастор заявил, что вложил деньги инвесторов в ремонт дома «по велению Господа». При этом сама криптовалюта, как утверждает сторона обвинения, оказалась «полностью бесполезной», а все вкладчики потеряли свои средства. Регаладо и его жена отвергают обвинения, настаивая, что INDXCoin — это «утилитарная монета» для доступа к религиозным онлайн-сообществам, а не ценная бумага. Они также утверждают, что действовали «из религиозных убеждений».

Пару арестовали, но вскоре выпустили под залог в 100 тысяч долларов (почти 9 миллионов рублей). Суд назначил пастору и его жене «интенсивный досудебный надзор» и запретил покидать страну. Гражданский иск против Регаладо подал комиссар по ценным бумагам штата Колорадо Тун Чан, требуя заморозить активы пары и взыскать 3,4 миллиона долларов в пользу пострадавших.

Ранее сообщалось, что IТ-специалист Джеймс Хоуэллс решил купить свалку в городе Ньюпорт, Уэльс, на которой потерял диск с криптовалютой приблизительно на 82 миллиарда рублей. Отчаявшийся 39-летний мужчина планирует приобрести участок свалки, чтобы провести на нем тщательные поиски «сокровища».