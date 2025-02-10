Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:03, 10 февраля 2025Из жизни

Выбросивший диск с биткоинами на миллиарды рублей мужчина решил купить свалку

Британец купит свалку, на которой лежит диск с биткоинами на 82 миллиарда рублей
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: philip openshaw / Shutterstock / Fotodom

ИТ-специалист Джеймс Хоуэллс решил купить свалку в городе Ньюпорт, Уэльс, на которой потерял диск с криптовалютой приблизительно на 82 миллиарда рублей. Об этом сообщает The Guardian.

Отчаявшийся 39-летний мужчина планирует приобрести участок свалки, чтобы провести на нем тщательные поиски «сокровища». Он опасается, что власти закроют ее для строительства станции по производству солнечной энергии и он никогда не получит свой диск.

В 2013 году девушка Хоуэллса случайно выбросила диск с восемью тысячами биткоинов. Он приобррел их, когда эта криптовалюта ничего не стоила. К 2013 году они подорожали до четырех миллионов фунтов стерлингов, а после недавнего роста курса биткоина стоимость выброшенного диска достигла баснословной величины. Хоуэллс подозревает, что скоро его потерянные биткоины станут дороже и в 2025 году будут стоить миллиард фунтов стерлингов.

Хоуэллс много лет хочет найти выброшенный диск, но городские власти отказываются пускать его на свалку. Чтобы ему помешать, в апреле там построили забор и поставили круглосуточную охрану. Теперь Хоуэллс надеется добиться своего в суде. Он подал иск, требующий компенсировать ущерб, нанесенный ему властями Ньюпорта. Но суд отказался его рассматривать.

В Ньюпорте есть вещь, стоящая почти 750 миллионов долларов, и Ньюпортский совет не хочет ее искать. Я все еще готов отказаться от суда в пользу разумного и дружеского диалога с Ньюпортским городским советом, но с этим лучше не тянуть. Им следует прийти ко мне и поговорить

Джеймс Хоуэллсчеловек, выбросивший восемь тысяч биткоинов
Материалы по теме:
На свалку случайно выбросили миллиарды рублей. Как они там оказались и почему их хозяину не дают забрать свое богатство?
На свалку случайно выбросили миллиарды рублей.Как они там оказались и почему их хозяину не дают забрать свое богатство?
2 апреля 2024
Живешь только дважды Миллионер построил дом посреди моря, задумал улететь в космос и случайно развязал войну
Живешь только дваждыМиллионер построил дом посреди моря, задумал улететь в космос и случайно развязал войну
26 мая 2019
Код королевы. Как выпускница Оксфорда создала культ криптоденег и стала самой разыскиваемой преступницей в мире
Код королевы.Как выпускница Оксфорда создала культ криптоденег и стала самой разыскиваемой преступницей в мире
11 августа 2022

Ранее сообщалось, что, по мнению властей Ньюпорта, затраты на поиски жесткого диска составят миллионы фунтов стерлингов, а окружающей среде может быть нанесен серьезный ущерб. При этом нет никакой гарантии, что диск с биткоинами будет найден, то есть проект может не окупиться.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Оскорбительные заявления и угрозы». Николаю Валуеву запретили въезд в Азербайджан. Он критиковал закрытие Русского дома в Баку

      Россиянку осудили на восемь лет за госизмену

      Участвовавшего в создании спорткаров Spyker бизнесмена Пессиса объявили в розыск

      Россиян предупредили о магнитных бурях

      В Москве предложили арендовать квартиру Дяди Федора

      Целесообразность оформления рыночной ипотеки в России оценили

      В России захотели повысить штрафы за хамство чиновников

      Убыточный автопроизводитель стал совладельцем «Ауруса»

      Прокуратура передала в суд уголовное дело о подготовке покушения на главу Крыма

      ОБСЕ сравнили с тяжело больным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше