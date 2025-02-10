Выбросивший диск с биткоинами на миллиарды рублей мужчина решил купить свалку

Британец купит свалку, на которой лежит диск с биткоинами на 82 миллиарда рублей

ИТ-специалист Джеймс Хоуэллс решил купить свалку в городе Ньюпорт, Уэльс, на которой потерял диск с криптовалютой приблизительно на 82 миллиарда рублей. Об этом сообщает The Guardian.

Отчаявшийся 39-летний мужчина планирует приобрести участок свалки, чтобы провести на нем тщательные поиски «сокровища». Он опасается, что власти закроют ее для строительства станции по производству солнечной энергии и он никогда не получит свой диск.

В 2013 году девушка Хоуэллса случайно выбросила диск с восемью тысячами биткоинов. Он приобррел их, когда эта криптовалюта ничего не стоила. К 2013 году они подорожали до четырех миллионов фунтов стерлингов, а после недавнего роста курса биткоина стоимость выброшенного диска достигла баснословной величины. Хоуэллс подозревает, что скоро его потерянные биткоины станут дороже и в 2025 году будут стоить миллиард фунтов стерлингов.

Хоуэллс много лет хочет найти выброшенный диск, но городские власти отказываются пускать его на свалку. Чтобы ему помешать, в апреле там построили забор и поставили круглосуточную охрану. Теперь Хоуэллс надеется добиться своего в суде. Он подал иск, требующий компенсировать ущерб, нанесенный ему властями Ньюпорта. Но суд отказался его рассматривать.

В Ньюпорте есть вещь, стоящая почти 750 миллионов долларов, и Ньюпортский совет не хочет ее искать. Я все еще готов отказаться от суда в пользу разумного и дружеского диалога с Ньюпортским городским советом, но с этим лучше не тянуть. Им следует прийти ко мне и поговорить Джеймс Хоуэллс человек, выбросивший восемь тысяч биткоинов

Ранее сообщалось, что, по мнению властей Ньюпорта, затраты на поиски жесткого диска составят миллионы фунтов стерлингов, а окружающей среде может быть нанесен серьезный ущерб. При этом нет никакой гарантии, что диск с биткоинами будет найден, то есть проект может не окупиться.