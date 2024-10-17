Владелец случайно выброшенных на свалку миллиардов рублей подал в суд на город

На город в Британии подали в суд из-за диска с биткоинами на миллиарды рублей

Бывший владелец криптовалюты, стоящей миллиарды рублей, подал в суд на власти британского города Ньюпорт. Как пишет издание WalesOnline, они не пускают его на свалку, куда попал жесткий диск с биткоинами.

В 2013 году девушка 39-летнего ИТ-специалиста Джеймса Хоуэллса случайно выбросила диск с восемью тысячами биткоинов. Сейчас их стоимость оценивается в 52,7 миллиарда рублей. Чтобы найти потерянную криптовалюту, нужно перебрать 100 тысяч тонн отбросов на ньюпортской свалке. Хоуэллс готов это сделать, но городские власти отказываются идти ему навстречу даже за деньги. Чтобы ему помешать, в апреле на свалке построили забор и поставили круглосуточную охрану.

Теперь Хоуэллс надеется добиться своего в суде. Он подал иск, требующий компенсировать ущерб, нанесенный ему властями Ньюпорта. Он оценил его в 495 миллионов фунтов стерлингов (62,5 миллиарда рублей) — столько можно было выручить за его биткоины несколько месяцев назад, когда их курс достиг максимума.

Хоуэллс признает, что вряд ли получит компенсацию. Тяжба была затеяна для того, чтобы власти Ньюпорта прекратили ему мешать. Он считает, что финансовый риск сделает их сговорчивее.

Ранее сообщалось, что, по мнению властей Ньюпорта, затраты на поиски жесткого диска составят миллионы фунтов стерлингов, а окружающей среде может быть нанесен существенный ущерб. При этом нет никакой гарантии, что диск с биткоинами будет найден, то есть проект может и не окупиться.