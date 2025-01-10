Владельца случайно выброшенной криптовалюты на миллиарды рублей лишили последней надежды

Суд отверг иск владельца случайно выброшенных биткоинов на 76 миллиардов рублей

Суд отказался рассматривать иск бывшего владельца криптовалюты, по ошибке попавшей на свалку в британском городе Ньюпорт. Об этом сообщает BBC News.

В 2013 году девушка 39-летнего ИТ-специалиста Джеймса Хоуэллса случайно выбросила диск с восемью тысячами биткоинов. Сейчас их стоимость оценивается в 76 миллиардов рублей. Чтобы найти потерянную криптовалюту, нужно перебрать 100 тысяч тонн отбросов на ньюпортской свалке. Хоуэллс готов это сделать, но городские власти отказываются идти ему навстречу.

В конце 2024 года он через суд потребовал у властей Ньюпорта компенсировать ущерб — 495 миллионов фунтов стерлингов (62 миллиарда рублей). Судья, рассматривавший обращение Хоуэллса, назвал подобные требования нерезонными и отверг иск, лишив его последней надежды на возращение потерянной криптовалюты. Хоуэллс заявил, что крайне возмущен таким решением.

Поскольку иск был отвергнут во время самого раннего слушания, у меня даже не было ни шанса объясниться, ни возможности добиться справедливости хоть в какой-то форме. Было куда больше вещей, которые можно было бы объяснить во время полного суда, и именно на это я и рассчитывал Джеймс Хоуэллс

Ранее сообщалось, что, по мнению властей Ньюпорта, затраты на поиски жесткого диска составят миллионы фунтов стерлингов, а окружающей среде может быть нанесен существенный ущерб. При этом нет никакой гарантии, что диск с биткоинами будет найден, то есть проект может и не окупиться.

