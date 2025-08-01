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10:23, 1 августа 2025Мир

Пентагон потратился на техподдержку противовоздушной обороны Украины

Пентагон выделил 51,6 миллиона долларов на обслуживание комплексов Patriot в ВСУ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Пентагон выделил 51,6 миллиона долларов на обслуживание комплексов противовоздушной обороны Patriot в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом сообщается на американском портале государственных тендеров USAspending.gov.

Контракт заключен с производителем Patriot, оборонной компанией Raytheon Technologies (RTX), на 12 месяцев с возможностью продления на три года — до 2028 года включительно.

Ранее экс-советник президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинские власти специально запутывают народ насчет поставок западного оружия, манипулируя сведениями о передаче систем Patriot.

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