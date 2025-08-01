Соскин: Власти Украины специально запутывают народ о поставках оружия

Власти Украины специально запутывают народ насчет поставок западного оружия, манипулируя сведениями о передаче систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Во лжи об иностранной военной поддержке Киев уличил экс-советник президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин, передает РИА Новости.

«Якобы один Patriot передали. Ну так опять же запутывают. Есть батарея, в ней три установки. Так передали одну установку или что? Они все время говорят: система, комплекс, установка. Скажите просто, чтобы все понимали. А раз не понимают, значит, вы врете, специально запутываете народ», — рассказал советник.

Он добавил, что подобные манипуляции свидетельствуют, что Киев в действительности вообще не получил системы Patriot.

Ранее Соскин рассказал о последствиях удара России по учебному полигону Вооруженных сил Украины в Черниговской области. Он напомнил, что глава сухопутных войск Украины Михаил Драпатый не стал комментировать удар.