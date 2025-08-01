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21:56, 1 августа 2025Мир

Пентагон прокомментировал заявление Трампа о перебросе атомных подлодок

В Пентагоне не стали приводить детали по заявлению Трампа о переброске подлодок
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Hyungwon Kang / Reuters

В Пентагоне отказались привести детали относительно заявления президента США Дональда Трампа по поводу переброски двух атомных подлодок в неназванные регионы. Об этом сообщили ТАСС в американском военном ведомстве.

«Мы полагаемся в этом плане на Белый дом и заявление президента», — добавили в Пентагоне.

Ранее Трамп заявил, что в ответ на высказывания зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева он распорядился передислоцировать две атомные подводные лодки в «соответствующие регионы», что продиктовано необходимостью быть готовыми к потенциальной угрозе. После этого приказа главе Белого дома дали новое прозвище.

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