Первое дело о дропперстве поступило в суд Москвы

В суд Москвы поступило первое дело о дропперстве

В суд Москвы поступило первое уголовное дело о дропперстве, возбужденное в отношении 52-летней женщины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре столицы.

По версии следствия, женщина из-за долгов и кредитов согласилась на подработку в интернете, по инструкции зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель и открыла счет в банке с дистанционным обслуживанием. 7 июля 2024 года она передала кураторам данные для доступа к счету, и те проводили через него деньги, полученные преступным путем. В результате через карту прошло более десяти миллионов рублей.

Женщина признала вину и рассказала, что за открытие счета ей обещали 25 тысяч рублей. Из них перевели только пять. Теперь обвиняемой грозит до трех лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Югре женщина проехала 200 километров на такси, чтобы отдать мошенникам 89 миллионов рублей.