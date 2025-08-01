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10:14, 1 августа 2025Из жизни

Пойман гигантский 170-килограммовый сом-дьявол

В Индии поймали гигантского сома-дьявола, весящего 170 килограммов
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Milos Prelevic / Unsplash

В индийском штате Одиша рыбаки поймали гигантского сома-дьявола, весящего 170 килограммов. Об этом сообщает Kalinga TV.

Огромную рыбу добыли в реке Брамхани у рядом с городом Каниха. Чтобы поднять необычный улов, требовалось четыре-пять человек.

Поймать такую крупную особь удалось благодаря паводковым водам, которые попали в водохранилище после открытия сливных шлюзов на плотине Ренгали. Местные рыбаки надеются, что в этих водах удастся поймать еще несколько крупных рыб.

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Гигантские сомы-дьяволы, которых также называют гунчи, водятся в Индии, Непале и Бангладеш, вырастают до двух метров в длину и питаются креветками или рыбой. Есть неподтвержденные случаи, когда жертвами гунчей становились люди. В 1998 году гигантская рыба утащила двух человек в Индии, в 2007 году — в Непале. Все три нападения приписывают 90-килограммовому сому-людоеду.

Ранее сообщалось, что рыбаки поймали в Казани на реке Каме редкого сома-гиганта. Сом весил 79 килограммов. Его длина при этом достигала 225 сантиметров. Мужчины, которым удалось выловить необычную рыбу в Татарстане, признались, что такие гиганты попадаются очень редко.

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