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17:10, 14 июля 2025Моя страна

В России поймали редкого сома-гиганта

В Казани рыбаки поймали сома весом 79 килограммов
Мария Винар

Фото: muroPhotographer / Shutterstock / Fotodom

Российские рыбаки поймали в Казани на реке Каме редкого сома-гиганта. Об этом сообщает портал «Татарстан 24».

Сом весил 79 килограммов. Его длина при этом достигала 225 сантиметров.

Мужчины, которым удалось выловить необычную рыбу в Татарстане, признались, что такие гиганты попадаются очень редко. Для них это настоящая удача. Обычно рыбакам встречаются сомы весом 10-20 килограммов.

Ранее сообщалось, что житель Уфы поймал в городском озере необычную рыбу, приносящую удачу. Это был небольшой карась размером с ладонь, но с уникальной золотистой чешуей, как у аквариумного питомца.

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