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06:51, 1 августа 2025Россия

Пожары начались после ночной атаки ВСУ в российском регионе

Слюсарь: Обломки дронов ВСУ упали на жилые дома в Ростовской области
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Денис Бочаров / news.ru / Global Look Press

Обломки дронов рухнули на жилые дома в Ростовской области. Ночью атаку отразили в Таганроге, Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском, Неклиновском и Тарасовском районе, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

По данным чиновника, в результате ударов есть повреждения. Так, в Новошахтинске оказались выбиты стекла в частном доме по улице Октябрьской. Там живет многодетная семья. Фрагменты вражеских беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали на крышу дома по улице Байдукова. К месту прибыли экстренные службы.

Разрушения зафиксированы также в селе Петрушино Неклиновского района: в частном доме по улице Стахановская была повреждена внешняя стена. Тем временем на улице Заводской загорелась кровля, а возле Родионово-Несветайской слободы — начала гореть трава на площади 100 квадратных метров. На место прибыли огнеборцы и оперативно потушили пламя, написал Слюсарь.

«Главное, никто из людей не пострадал. Семьям, у которых повреждено имущество, поможем его восстановить», — отметил врио губернатора.

Утром начнется обследование упавших фрагментов украинских дронов.

При обнаружении мест с упавшими обломками БПЛА жителей просят ни в коем случае не приближаться к ним, а сообщить о найденном по телефону 112.

Ранее сообщалось, что три дрона ВСУ заметили в небе над Россией. Беспилотники были поражены дежурными средствами ПВО над Черным морем, Курской и Белгородской областями.

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