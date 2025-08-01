Три дрона ВСУ заметили в небе над Россией

МО РФ: Три БПЛА уничтожены над Черным морем, Курской и Белгородской областями

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа в российских регионах. Об этом говорится в официальном сообщении Минобороны России в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, вражеские дроны были уничтожены дежурными средствами ПВО с 18:00 до 23:30 по московскому времени. Украинские беспилотники поражены над акваторией Черного моря, также над территориями Курской и Белгородской областей, уточнили в министерстве.

В ночь на четверг, 31 июля, ВСУ атаковали Пензенскую область. Глава региона Олег Мельниченко уточнял, что под удар попало промышленное предприятие в регионе. На объекте возник пожар, после атаки в Пензе вводили режим воздушной опасности, однако о новых налетах БПЛА власти не сообщали.