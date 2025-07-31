Жителей столицы региона России предупредили об опасности удара ВСУ

Губернатор Мельниченко предупредил жителей Пензы о воздушной опасности

В Пензе объявлен режим «Воздушная опасность». О возможности удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) местных жителей предупредил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в Telegram.

По его словам, в городе звучат сирены и голосовые сообщения. Кроме того, оповещения распространяются через СМС, официальные каналы и телевидение.

Мельниченко добавил, что при получении сигнала необходимо отойти от окон, а находящимся на улице — зайти в ближайшее здание, подземный переход, парковку или другое укрытие.

Ранее ВСУ атаковали промышленное предприятие в Пензенской области. Его название губернатор не уточнил, подчеркнув, что жертв и разрушений нет. В сети также появились кадры, как утверждается, с пожаром на территории объекта.

До этого Минобороны России отчиталось, что в ночь на 31 июля средства противовоздушной обороны сбили над регионами 32 беспилотника. 11 летательных аппаратов уничтожили в Волгоградской области, 7 — в Крыму, по 5 — в Воронежской и Белгородской областях, еще по 2 — в Тамбовской и Ростовской.